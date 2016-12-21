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Андрей Карлов получил звание «героя России»: убитого посла похоронят с воинскими почестями

Андрей Карлов получил звание «героя России»: убитого посла похоронят с воинскими почестями
Президент России присвоил звание «героя РФ» убитому в Анкаре послу Турции. По словам Владимира Путина, Андрей Карлов проявил мужество, внес вклад во внешнеполитический курс. Об этом сообщает портал Крым.Реалии.

Руководство страны утвердило порядок похорон погибших, умерших российских послов. Данное постановление уже вступило в силу, его опубликовали на официальном сайте правовой информации. В документе установлена компенсация расходов траурного мероприятия. Что касается погребения Карлова, оно состоится 22 декабря. Ранее сообщалось, что глава РФ запланировал посетить похороны посла. Для этого он перенес пресс-конференцию, которая проходит ежегодно и совпала с днем траурной церемонии в честь посла Карлова.

Напомним, российского посла в Турции застрелили 19 декабря. Это произошло, в то время как мужчина выступал на фотовыставке. Напал на Андрея Карлова Мевлют Алтинташ, который является полицейским страны. Во время инцидента 22-летний парень выкрикивал обвинения в адрес РФ из-за Сирии. Полиция сразу ликвидировала убийцу. На сегодняшний день страны совместно проводят расследования по факту происшествия.108.162.219.160


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