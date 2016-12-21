Последние новости о пенсиях в России сегодня, 21 декабря: единовременная выплата в январе, индексация военным, работающим и неработающим в 2017 году

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Самые последние новости о пенсиях в России в 2017 году следует выделить то обстоятельство, что в январе все без исключения пенсионеры получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Она пришла на смену традиционной индексации, которая планировалась в сентябре текущего года. Вместе с этим россиян ожидает восстановление процесса индексации.Повышение пенсии в 2017 году будет проходить в несколько этапов. Расскажем последние новости о том, кому добавят выплаты и насколько процентов планируется индексация пенсий пенсионерам. Все виды пенсий, выплачиваемых Пенсионных фондом России (ПФР), ежегодно индексируются в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы в РФ. Но размер индексации пенсий каждый год разный. Например, в 2010 году страховую (трудовую) пенсию повышали на 6,3%, а в 2015 - на 11,4%. В 2013 году, когда составляли бюджет Пенсионного фонда РФ на три года, было заложено повышение пенсий в 2016 году на 6,6%. Но в итоге все знают, что получилось - инфляция подскочила на 12%, а пенсии в 2016 году повысили всего на 4 процента, да и то не всем, а только неработающим пенсионерам.Из последних новостей следует, что в апреле 2017 года социальные пенсии подрастут на 2,6 процентных пункта. Именно подобный уровень инфляции содержится в тех прогнозах, которые ложатся сейчас на стол представителей правительства. Соответствующую информацию накануне распространил руководитель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов. Он подчеркнул, что из действующего законодательства следует, что уровень социальной пенсии повышается на рост прожиточного минимума пенсионера предыдущего года. "То есть факт 2016 года к факту 2015 года, вот какой индекс будет, такой и будет у нас индексация. Закладывается 2,6%", - внес ясность в вопрос Дроздов.По сложившейся за много лет традиции социальная пенсия в нашей стране повышается каждый год 1 апреля. Начиная с 2014 года размер индексации планомерно снижается из-за тех кризисных явлений, которые прослеживаются в российской экономике. Для примера можно обратиться к 2016 году, когда данные пенсии были проиндексированы на четыре процента. А вот самым убыточным годом в этом отношении стал 2013-й, когда пенсии инвалидам повысились на 1,81%.Военные пенсии ожидают некоторые перемены. При расчетах суммы пенсионной выплаты нужно знать, сколько получал служащий в последние годы. Учитывают пятилетку стажа. Дополнительно можно рассчитывать на надбавку по службе. Это однозначно хорошо. К тому же уже с первого числа следующего года ожидается повышение пенсионного пособия, плюс 1-2% к прежней сумме, если не рассматривать премиальные и доплаты.Итак, уже известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России вырастут. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть. Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.Как работающие, так и неработающие пенсионеры в январе 2017 года получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Накануне российский президент внес корректировки, попросив, чтобы действие разовой выплаты распространилось еще и на военных пенсионеров.Произойдет это в январе 2017 года - в каких-то регионах вместе с пенсией, где-то отдельно по графику, который ПФР утвердит вместе с Почтой России. Но уже сегодня решено, что все пенсионеры обязательно получат свои 5000 доплаты до конца января.Это единовременная выплата взамен второй индексации пенсий за 2016 год, которую чиновники обещали, но не провели. Она планировалась в сентябре текущего года.

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