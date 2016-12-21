Гонконгский грипп: симптомы, лечение, как не заболеть, профилактика заболевания

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Ситуация с гриппом в России продолжает оставаться в центре внимания общества. Люди в наибольшей степени опасаются гонконгской разновидности гриппа, который в конце текущего и начале следующего года будет самым коварным.На сегодняшний день можно заметить, что эпидемия гриппа в нашей стране началась немного раньше, чем изначально прогнозировали специалисты медицинской направленности. В частности, ее ожидали в начале следующего года, когда дети выйдут с новогодних каникул. Однако по факту эпидемические пороги уже сейчас превышены в 20 регионах страны. Помимо этого, постоянно поступают сообщения о закрытии на карантин школ и детских садов. Только в одной Москве заболевшими считаются 90 тысяч человек, у которых диагностированы различные вирусные инфекции и грипп. Конечно же, особенную опасность представляет гонконгский грипп.Как и у других вариаций гриппа, гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея.При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. Внимательно относитесь не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.Врачи утверждают, что гонконгский грипп сильно опасен осложнениями, а также тяжелой протеканием болезни. После заражения этим вирусом возможны последствия в виде острой пневмонии.С ноября этого года по всей территории нашей страны началось стремительное распространение эпидемии, заболеваемость ОРВИ среди населения серьезно превысила эпидпорог. Однако своего пика гонконгский грипп достигнет после Нового года, в феврале 2017 года.Дабы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.Чтобы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.Наиболее эффективным способом уберечься сегодня от заболевания такой болезнью является своевременная вакцинация. В период наступления эпидемии в России Национальный центр ВОЗ совместно с Федеральным центром буду проводить сбор всех данных, касающихся гриппа с тем, чтобы уже в феврале правильно спрогнозировать будущую эпидемию. На основе таких данных, организации, производящие иммунобиологические препараты, смогут создать специальную вакцину, которая будет способна защитить и от новых вирусов этого опасного заболевания.Ни в коем случае не стоит беспечно относится к такому заболеванию и начинать самостоятельно лечение. Медики предупреждают, что новый штамм гриппа отличается особой коварность. Он может на какое-то время "отступить", успокоив при этом больного и его окружающих, притупив тем самым бдительность. Но затем, неожиданно снова "ударит", но уже с опасными осложнениями, заканчивающимися пневмонией и даже летальным исходом.При первых же симптомах, как поясняют специалисты, нужно сразу же обращаться за помощью врачей. Это позволит не допустить запущения недуга и, как следствие, предотвратить самые страшные осложнения.

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