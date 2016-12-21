День зимнего солнцестояния 2016: как отмечать праздник Карачун

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Разные народы относились к самому короткому дню в году, 21 декабря, по-разному: одни его боялись, принося жертвоприношения богам зимы, а другие считали, что именно в этот день нужно обновляться духовно и начинать новую жизнь. «Аргументы и факты» по Северному Кавказу рассказывают читателю, что делали славяне в самый короткий день в году.Предки славян верили, что 21 декабря – день Карачуна, злого божества подземного мира, которому прислуживают медведи-бураны и волки-метели. Но злодея не пытались задобрить, а избавлялись ему назло от всего ненужного, поскольку к празднику Коляды дом должен блестеть чистотой, домочадцы вымыты, блюда наготовлены. Позже на Руси вместо Карачуна появился Мороз, который поначалу в русских народных сказках только забирал себе жертвы, и лишь потом научился помогать положительным героям. И Деда Мороза можно считать Карачуном, который со временем видоизменился. Слово Карачун произошло от корня «укорачивать», потому некоторые славянские народы называют так же внезапную кончину, нелепую смерть. Не даром же языческому Карачуну служили души тех, кто замерз насмерть.Европейские народы, согласно сайту «Слово без границ», тоже боялись длинной ночи и короткого дня, потому сегодня у них – День святого Томаса. Голландские детки рады – сегодня последний день перед долгими Рождественскими каникулами, но они в школу стремятся попасть пораньше. Кто последний напишет на доске своей имя – тот и «сонный Томас». В самую длинную ночь хочется поспать, но нельзя – сверстники будут дразнить. Учителя и то боятся стать мишенью для дразнилок.

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