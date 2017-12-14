



Аллиум гигантский растет в промежуток между весной и осенью. Эти растения могут гармонично сосуществовать одновременно на одной клумбе с цветущими многолетними растениями.Слово «Allium» означает «лук» на латыни. Как мы знаем, лук и чеснок являются членами семейства аллиум, которые мы ежедневно употребляем в пищу. Но есть много декоративных аллиумов, которые великолепно будут смотреться в ваших садах.Аллиумы гигантские — растения изысканной красоты, представляющие собой разноцветные шаровидные цветы на жестком прямом стебле. Цветы аллиума гигантского используют для различных цветочных композиций, в том числе и для создания топиариев и сухих букетов. Луковицы этих растений можно приобрести на сайте https://yaskravaklumba.com.ua/ Благодаря высокому прямому стеблю, вы можете засадить большое пространство этими цветами, так как они не занимают много места, а внизу разместить другие многолетние растения, которые имеют пышную листву.В мире насчитывается более 700 различных типов аллиумов. Только в конце 1800-х годов эта огромная группа растений заинтересовала любителей растений. Русские ботаники начали собирать некоторые особенно яркие аллиумы в Центральной Азии и представили их искушенным садоводам через Императорский ботанический сад в Санкт-Петербурге. Конечно, для непревзойденных охотников за растениями не потребовалось много времени, чтобы в их экспедициях появилось много интереснейших сортов аллиумов.Аллиум гигантский оправдывает свое название — они огромны! Их высота достигает от одного метра до полутора, а сам «цветочный шар» имеет диаметр около 15 сантиметров. Идеальные мелкие цветочки создают большой круглый шар поверх крепкого стебля, похожего на топиар.Аллиумы лучше садить большими группами из нескольких луковиц, расположенных близко друг к другу, для создания единой ландшафтной композиции. Листва у этих растений привлекательна совсем не долго, поэтому важно посадить их рядом с другими многолетниками, чья листва будет более или менее закрывать стебель аллиума. Таким образом, прекрасные цветочные шары будут возвышаться над другими растениями в течение всего периода цветения.Большинство аллиумов цветет в конце весны, поэтому они прекрасно подойдут для сглаживания разрыва между ранними тюльпанами и, например, летними пионами и маками.Луковицы высаживать следует осенью, после того, как высохнут листья. Весной желательно осуществить подкормку почвы. Эти растения солнцелюбивы и не нуждаются в обильном поливе.

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