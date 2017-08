В России выпустили Passat и Passat Variant в комплектации LIFE Plus

Некоторое время назад по сети распространилась новость, что последние модели Passat и Passat Variant в комплектации Life Plus уже можно приобрести в России. Источник сообщает, ценовой сегмент для автомобилей новой версии с кузовом седан установлен от одного миллиона 799 тысяч российских рублей, а в кузове универсал варьируется от 1 миллиона 949 тысяч рублей.По последней информации, предоставленной пресс-центром компании Volkswagen, их клиенты, при покупки автомобиль с нововведениями от Life Plus, сэкономят сумму эквивалентом в 330 тысяч рублей. Внешний дизайн моделей нового поколения от Volkswagen – Passat и Passat Variant, в новом исполнении имеет эмблему R-Line, спойлером R-Line сзади одного цвета с кузовом, передние фары со статическим поворотным светом и хромированной отделкой для езды при тумане.Сообщается, что в продажу также поступили диски из легкого сплава от Salvador, каждый по 17-ть дюймов. Также атермальное остекление и появится возможность затонировать задние и задние боковые стекла, а ешё разработчик предоставил ряд других любопытных функций. Что касается интерьера, то внутри машины этой модели будут оснащенные сиденьями наивысшей комфортабельности.Как подчеркивалось ранее, новые модели Volkswagen версии Life Plus представляют собой самые функциональные новейшие системы оборудования и системами безопасности. Приятным бонусом для автолюбителей станет наличие аудиосистемы Composition Media с USB, AUX, Bluetooth и цветным дисплеем Premium, пользование которой можно будет осуществить при помощи ультра функционального руля. Также внутри машины имеется три зоны климат контроль, а также защита от аллергии – противоаллергенный фильтр.

