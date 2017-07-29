



Гигиена и безопасность пищевых продуктов при приготовлении пищи для домашних животных очень важна, особенно если вы подкармливаете щенков. Всякий раз, когда мы готовим пищу для наших питомцев, невероятно важно следить за качеством продуктов. Часто проблемы возникают при приготовлении и хранении мяса. Несколько основных мер предосторожности помогут вам избежать посещения ветеринарной клиники.Сегодня мясо, которое мы готовим и кушаем, к сожалению, не всегда соответствующего качества. Животных часто выращивают на искусственных гормонах и в неподобающих санитарным нормам условиях. Мясо с ферм транспортируют на большие расстояния, затем оно оседает на полках супермаркетов перед продажей. Порой мясо проходит долгий путь, пока попадет на тарелку, поэтому, очень важно обращать внимание на свежесть продукта и соответствующие отметки контроля качества, в противном случае имеется риск заражения такими бактериями, как сальмонелла или бруцеллез.По оценкам, мясо содержит 1000-10 000 бактерий на грамм, и, хотя многие собаки и кошки могут без проблем для здоровья переносить небольшое количество бактерий в своей пище, не нужно покупать мясо с серым или зеленым оттенком с характерным запахом.Следуя приведенным ниже рекомендациям по безопасности приготовления мяса для своих питомцев, вы обезопасите себя и своих любимцев от нежелательных болезней.• Обязательно тщательно мойте руки до и после приготовления мясных продуктов.• Используйте чистую разделочную доску, которая только для приготовления мяса. Разделочные доски и посуда должны быть тщательно очищены до и после приготовления пищи.• Кормите своих питомцев только мясом, пригодным для употребления человеком.• Не используйте посуду для сырых продуктов повторно для готовой пищи, не вымыв их предварительно.• Храните сырые и приготовленные продукты отдельно.• Пищу следует готовить при температуре не менее 75 C.• Хранить приготовленную еду следует только в холодильнике или морозильной камере.• Мясо следует выбросить, если она была оставлена вне холодильника более 4 часов.Во время кормления питомцев будьте внимательны, чтобы в пищу не попали кости. Некачественные консервы – самые опасные продукты. Выбирайте только проверенное сбалансированное питание для домашних животных на zoocool.com.ua , если у вас нет времени самостоятельно готовить для питомцев.Мы надеемся, что эти советы помогут сделать вашу кухню безопасным местом для вашей семьи и питомцев.

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