Как выбрать качественную и красивую обувь?

Ранее к обуви предъявлялось меньше требований, главное, она должна была быть удобной и иметь длительный срок службы. Но со временем и введением в обиход понятия «мода» многое изменилось. Сегодня мы обращаем внимание не только на качество изделия, но и его эстетический вид.Среди прочих потребительских свойств эстетическим свойствам принадлежит особое место, так как они определяют внешний товарный вид изделия. Чувство красоты у человека слагается исторически, оно во многом зависит от условий и норм жизни общества. С другой стороны, это чувство субъективное, зависящее от самого человека, от его вкуса и менталитета в целом.На сегодняшний день оптимальным сочетание стиля, качества и удобства является кожаная обувь. Однако даже кожаная обувь может быть негодной для носки. Чтобы получить качественный продукт на прилавках, обувь проходит несколько стадий изготовления, и здесь важную роль играет отношение производителя к своему делу. TM Lider - обувь кожаная оптом заслужила доверия уже многих бизнесменов и получила положительные отзывы от конечных потребителей. Прежде чем сделать свой выбор, обязательно изучите уже имеющиеся варианты на рынке, проведите анализ и сравните отзывы покупателей.Обувь должна быть в тесном контакте с одеждой, составлять единый ансамбль с ней. Для торжественных случаев нужна обувь предпочтительно черного цвета, из мягких лицевых кож типа шевро или лаковых, строгого силуэта, на высоком каблуке — одежда должна быть также соответствующей. Обувь яркого цвета может гармонировать не со всяким костюмом — если в одежде возможно контрастное сочетание красного и зеленого цвета, то красные туфли с зеленым платьем совершенно не гармонируют. Поэтому в обуви и предпочитают более нейтральные цвета. Если обувь контрастна к костюму, происходит нарушение общей пластической формы и возникает скачкообразный цветовой ритм. Такой прием используется только в спортивном стиле.Если длина юбки закрывает значительную часть ног, обувь должна решаться на цветовых нюансах костюма, по мере укорочения длины появляются двух- и трехцветные решения костюма. Но вообще в обуви сочетание двух цветов очень обязывает и требует особого подбора одежды. Если обувь яркая, светлая, выделяющаяся, то она укорачивает фигуру, зрительно увеличивает объем ноги — это также должно учитываться, особенно женщинами, при подборе цвета обуви.

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