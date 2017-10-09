Модные тенденции свадебных стилей 2017

Свадьба – уникальное и неповторимое событие в жизни каждого человека. Конечно, подготовка к этому торжеству – дело хлопотное, но поверьте, оно того стоит. Создать атмосферу грандиозного праздника в душе молодоженов и каждого гостя поможет украшение банкетного зала. На что же нужно обращать внимание, и какие элементы декора выбрать?Прежде всего, обращайте внимание на стиль – по возможности он должен соответствовать общему направлению торжества, особенно, если свадьба тематическая. Цвета должна гармонично сочетаться между собой: не отдавайте предпочтения чересчур ярким и кричащим оттенкам, ведь праздник длится несколько часов и очень немногим гостям понравится смотреть на не сочетающиеся тона.Если в 2016 году модным направлением в свадебном декоре был стиль бохо, явно проявлялись в оформлении торжества этнические нотки, в принтах и флористике царила дикая природа, создавался оазис в пустыне. То в 2017 году ведущие дизайнеры предлагают нам попасть в запретный райский сад, который отличается большей роскошью, богатством самых диковинных растений и цветов, с формами в стиле легкой небрежности, дерево, камень, переплетенная лоза и предметы с налетом старины. В таком саду могут оказаться самоцветы, глазурь и мрамор, райские птицы, самые необычные цветовые сочетания, диковинные плоды, забытый там накануне расшитый шелковый палантин с бахрамой или плед ручной вязки. Можно купить шатер для свадьбы белого цвета и задекорировать его большим количеством цветов. Продажа шатров и их аренда осуществляется на сайте http://www.arenda-shater.ru/. Всё просто: смешиваем тропики с темой фэнтези и получаем самый модный свадебный декор 2017.Если бы стилям раздавали награды, то рустикальный стиль непременно завоевал бы приз зрительских симпатий. Невесты любят его за душевность и уют, которые выражены в сочетании простых и натуральных материалов, в природном оформлении и приятных мелочах, обязательно с налётом времени.Рустик (rustic) с французского переводится как “деревенский”. Основной его принцип – натуральность и простота, поэтому срубы деревьев, брёвна, старые ящики, корыта, колёса, ведра, кора, мешковина, которые как нельзя лучше подчёркивают деревенскую стилистику, используются в нём в обязательном порядке. Тем более что они гармонируют и с локациями на которых проводят свадьбы. Как правило, это загородный дом, дача, ангар, лес или поле.В цветовой гамме доминируют натуральные оттенки, главным из которых можно считать коричневый — цвет дерева. Это вполне оправдано, поскольку именно дерево грубоватое, со следами старины – ключевой элемент оформления свадьбы в этом стиле.

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