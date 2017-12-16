Уникальный шарообразный дом площадью 7 метров построили в Великобритании

Проект уникального дома под названием Escape Pod был разработан компанией Podmakers Ltd и воплощен в жизнь в Великобритании, передает Joinfo.ua.

Высокотехнологичный Escape Pod

Его главное отличие – это небольшая площадь и современный дизайн. Сам дом состоит из высококачественной отделки и может быть использован в качестве студии и места для уединения.

Изогнутую форму удалось добиться с помощью токарно-фрезерных станков с ЧПУ, на которых объект был полностью изготовлен прямо в мастерской. Внутри помещение отделано высокопрочной березовой фанерой, а снаружи кедровой черепицей. Лестницы и подоконники сделаны из древесины европейского дуба, который обладает природной погодостойкостью.

Технически жилище оснащено такими технологиями, как дверь-люк с особым деревянным шарнирным механизмом, наподобие тех, что ставят в самолетах, и высокая платформа в полуметре от земли, которая позволяет его поворачивать в поисках солнца.

Цена такого дома составляет от £19,800, а сам дом без проблем может быть адаптирован под потребности определенного заказчика. Речь о внутренней отделке и вариантах его отопления. При учете индивидуальных потребностях, цена будет варьироваться соответственно.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что на Марсе планируют построить город для колонистов. Он будет представлять собой 200 белых куполов, соединенных между собой подземными тоннелями.

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