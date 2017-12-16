Канадского миллиардера и его супругу нашли мертвыми в собственном доме





Канадского бизнесмена Бернарда Шермана и его жену нашли мертвыми в их же апартаментах. Бернард был миллиардером и владел огромной корпорацией. Его коллеги до сих пор не могут поверить в то, что произошло, рассказывает Joinfo.ua.





Убийство в Торонто

Сейчас этой ситуацией занимается полиция. Пока что неизвестны причины убийства и обстоятельства, при которых оно произошло. Но эта новость взбудоражила весь мир.





Как известно, состояние бизнесмена оценивается в 4,77 млрд долларов. Так что врагов у Бернарда могло быть немало. Деньги – страшная сила, и этот инцидент еще раз подтверждает неоспоримую истину.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что ФБР рассекретило важные документы о гибели 35-го президента США.



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