Кот чудесным образом выжил после 40-минутной стирки

В Норвегии кот по кличке Зеро украдкой пробрался в стиральную машину, и пережил стирку в течение 40 минут в режиме шерсти при 30 градусах. Об этом сообщают ИноСМИ, передает Joinfo.ua.
Его хозяина, 14-летний Иоаким, который обнаружил животное в барабане по окончании стирки, рассказал, что кот промок насквозь, выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить.
Парень рассказал, что кот запрыгнул в стиральную машину в тот момент, когда клал в нее вещи для стирки.
После произошедшего Иоаким тут же отнес кота в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Спустя два дня кот уже вернулся в семью живым и здоровым. Зеро остался таким же игривым, только сейчас он начал больше бояться воды.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что за нашими братьями меньшими нужен глаз да глаз! Берегите своих питомцев!