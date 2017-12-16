Кот чудесным образом выжил после 40-минутной стирки





В Норвегии кот по кличке Зеро украдкой пробрался в стиральную машину, и пережил стирку в течение 40 минут в режиме шерсти при 30 градусах. Об этом сообщают ИноСМИ, передает Joinfo.ua.

В режиме шерсти

Его хозяина, 14-летний Иоаким, который обнаружил животное в барабане по окончании стирки, рассказал, что кот промок насквозь, выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить.

Парень рассказал, что кот запрыгнул в стиральную машину в тот момент, когда клал в нее вещи для стирки.







После произошедшего Иоаким тут же отнес кота в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Спустя два дня кот уже вернулся в семью живым и здоровым. Зеро остался таким же игривым, только сейчас он начал больше бояться воды.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что за нашими братьями меньшими нужен глаз да глаз! Берегите своих питомцев!

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