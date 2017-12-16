Китайский руфер запечатлел на видео собственную смерть

Популярный китайский руфер У Юннина в погоне за деньгами на благие цели стал автором видео о собственной смерти, пишет Joinfo.Парень зарабатывал тем, что снимал экстремальные видеоролики на крышах небоскребов. Спорт может быть действительно опасным.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцену гибели человека. Не рекомендуем лицам со слабыми нервами и не достигшим 18-ти лет.
Парень хотел заработать на лечение матери и собственную свадьбу. Кто первым выложил ролик в сеть остается неизвестным, поскольку трагедия произошла еще 8 ноября. Съемки проводились на крыше 62-этажного небоскреба. Руфер подтягивался на руках, свесив ноги вниз и внезапно сорвался вниз. Вероятно, на такой высоте руки у него просто замерзли. Момент падения запечатлен на камеру, которая была расположена на другой части крыши.
Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о том, что к своей жизни и здоровью нужно относиться внимательно и ответственно. Никакие деньги не стоят жизни человека. А активный зимний отдых сейчас как никогда актуален.