Китайский руфер запечатлел на видео собственную смерть





Популярный китайский руфер У Юннина в погоне за деньгами на благие цели стал автором видео о собственной смерти, пишет Joinfo.Парень зарабатывал тем, что снимал экстремальные видеоролики на крышах небоскребов. Спорт может быть действительно опасным.

Трагическое видео

ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцену гибели человека. Не рекомендуем лицам со слабыми нервами и не достигшим 18-ти лет.





Парень хотел заработать на лечение матери и собственную свадьбу. Кто первым выложил ролик в сеть остается неизвестным, поскольку трагедия произошла еще 8 ноября. Съемки проводились на крыше 62-этажного небоскреба. Руфер подтягивался на руках, свесив ноги вниз и внезапно сорвался вниз. Вероятно, на такой высоте руки у него просто замерзли. Момент падения запечатлен на камеру, которая была расположена на другой части крыши.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о том, что к своей жизни и здоровью нужно относиться внимательно и ответственно. Никакие деньги не стоят жизни человека. А активный зимний отдых сейчас как никогда актуален.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303312-news.html