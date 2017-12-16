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В старинном британском доме камеры зафиксировали "привидение"


В старинном британском доме камеры зафиксировали "привидение"

Хозяин старинного дома в британском Кенте уверен, что по его дому разгуливает «призрак». Он даже поставил камеры, чтоб запечатлеть его, передает Joinfo.ua.


Камеры сняли что-то похожее на призрака


Снятое видео он опубликовал на YouTube-канале. И действительно, на видео отчетливо можно увидеть, как белый полупрозрачный объект пересекает комнату дважды.




Британские СМИ сообщают, что по словам владельца усадьбы, после того, как камеры зафиксировали «привидение», в его доме происходили странные вещи. Он рассказал, как без ведомой причины его вещи падали на пол.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что британский призрак довел до слез ведущую шоу.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303275-news.html
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