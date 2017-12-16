В старинном британском доме камеры зафиксировали "привидение"





Хозяин старинного дома в британском Кенте уверен, что по его дому разгуливает «призрак». Он даже поставил камеры, чтоб запечатлеть его, передает Joinfo.ua.

Камеры сняли что-то похожее на призрака

Снятое видео он опубликовал на YouTube-канале. И действительно, на видео отчетливо можно увидеть, как белый полупрозрачный объект пересекает комнату дважды.





Британские СМИ сообщают, что по словам владельца усадьбы, после того, как камеры зафиксировали «привидение», в его доме происходили странные вещи. Он рассказал, как без ведомой причины его вещи падали на пол.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что британский призрак довел до слез ведущую шоу.

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