В старинном британском доме камеры зафиксировали "привидение"

Хозяин старинного дома в британском Кенте уверен, что по его дому разгуливает «призрак». Он даже поставил камеры, чтоб запечатлеть его, передает Joinfo.ua.
Снятое видео он опубликовал на YouTube-канале. И действительно, на видео отчетливо можно увидеть, как белый полупрозрачный объект пересекает комнату дважды.
Британские СМИ сообщают, что по словам владельца усадьбы, после того, как камеры зафиксировали «привидение», в его доме происходили странные вещи. Он рассказал, как без ведомой причины его вещи падали на пол.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что британский призрак довел до слез ведущую шоу.