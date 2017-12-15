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Илон Маск: изобретатель совершит одновременный пуск ракеты и космического корабля


Илон Маск: изобретатель совершит одновременный пуск ракеты и космического корабля

Основатель корпорации SpaceX Илон Маск намерен совершить то, чего никто никогда себе не мог представить. Даже если теоретически это возможно, то на практике – невероятно, считает Joinfo.


Двойной запуск


Илон Маск собирается запустить в космос уже использованную для запуска ракеты Falcon 9 первую ступень, которая успешно приземлилась на место запуска и космический корабль. Если ему это удастся, Маск в очередной раз впишет свое имя в историю ракетно-космической промышленности.



Илон Маск: изобретатель совершит одновременный пуск ракеты и космического корабля

Историческое событие


Миссия CRS-13 по доставке груза продовольствия и научного оборудования на МКС может стать настоящим историческим событием. Корпорация SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска на своем канале в YouTube. Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши тоже приглашает своих читателей присоединиться к этому невероятному зрелищу. Вы станете свидетелем того, как создается история.




Запланированный запуск


В рамках этой миссии SpaceX использует для отправки груза на МКС не только ранее летавшую ракету-носитель Falcon 9, но также и уже побывавший в космосе космический корабль Dragon. Если Илону Маску все удастся так, как он задумал, эти космические путешественники будут использованы и в следующих миссиях корпорации.



Илон Маск: изобретатель совершит одновременный пуск ракеты и космического корабля

После запуска первая ступень ракеты приземлится на наземную площадку на территории космодрома на мысе Канаверал — LZ-1. Грузовой корабль Dragon проведет на орбите МКС примерно месяц, а затем с грузом будет отправлен обратно на Землю. Это будет 17-й запуск корпорации SpaceX. Еще один назначен на конец декабря – вот такие планы у красавчика Маска до конца года.


Напомним, чтобы узнать, все ли вы сделали, чтобы успешно закрыть год, сверьтесь с нашим гороскопом итогов.



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