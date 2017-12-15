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Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл: официально названа дата проведения торжества


Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл: официально названа дата проведения торжества

На днях стало известно, кто поженит влюбленную пару, также Кенсингтонский дворец в Твиттере сообщил, когда состоится свадьба Принца Гарри и Меган Маркл. Напомним, сегодня, 15 декабря, Принц Уэльский представил королеву на Параде Суверена, передает Joinfo.ua.


Официально названа дата проведения свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл


"Его Королевское Высочество Принц Генри Уэльский и госпожа Меган Маркл женятся 19 мая 2018 года", - говорилось в сообщении пресс-службы королевского дворца.



Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл: официально названа дата проведения торжества

Данное сообщение появилось сразу после объявления месяца и местоположения торжества – Часовня Святого Георгия, Виндзорский замок.


Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее 45-летний британский актер Идрис Эльба в интервью перед посещением Букингемского дворца прокомментировал то, что Меган Маркл станет женой принца Британии. Звезда назвал коллегу "маяком и образцом для подражания".



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