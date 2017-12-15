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Магазин приложений BlackBerry World закроется в конце 2019 года

BlackBerry раскрыла планы относительно своего устаревшего ПО и услуг. Магазин приложений BlackBerry World закроется в декабре 2019 года, онлайн-портал Travel — в феврале 2018, а услуга видеозвонков Playbook “умрет” в марте этого же года.


Будущее BlackBerry OS было под вопросом с тех пор, как распространились слухи о внедрении BlackBerry Android. Теперь, поклонники увидели немалое число устройств BlackBerry на базе Android, а еще бренд больше не носит статус телефонной компании, в связи с чем канадская фирма начинает сокращаться. При этом бренд обещает два года поддержки BB10 и аналогичный отрезок времени для доступа к общей сети BlackBerry для устройств BBOS”.
С каждым днем сокращается вероятность того, что мир увидит новый продукт BlackBerry 10. Когда магазин приложений уйдет в конце 2019 года, на фирму начнут оказывать много давления, чтобы прекратить поддержку ОС.
В BlackBerry уточняют, что все еще значительное число граждан продолжают использовать BB10 и BBOS, притом многим из них порядка десяти лет. Решить вопрос в фирме хотят путем специальной программы обмена.
Автор: Марина Вебер


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/303101-news.html
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