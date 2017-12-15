Магазин приложений BlackBerry World закроется в конце 2019 года

Будущее BlackBerry OS было под вопросом с тех пор, как распространились слухи о внедрении BlackBerry Android. Теперь, поклонники увидели немалое число устройств BlackBerry на базе Android, а еще бренд больше не носит статус телефонной компании, в связи с чем канадская фирма начинает сокращаться. При этом бренд обещает два года поддержки BB10 и аналогичный отрезок времени для доступа к общей сети BlackBerry для устройств BBOS”.С каждым днем сокращается вероятность того, что мир увидит новый продукт BlackBerry 10. Когда магазин приложений уйдет в конце 2019 года, на фирму начнут оказывать много давления, чтобы прекратить поддержку ОС.В BlackBerry уточняют, что все еще значительное число граждан продолжают использовать BB10 и BBOS, притом многим из них порядка десяти лет. Решить вопрос в фирме хотят путем специальной программы обмена.Автор: Марина Вебер

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