Заброшенные корабли или куда они уходят в последнее плаванье

Как корабли превращаются в живые памятники и куда они уходят в свое последнее плавание, сегодня вам расскажет Joinfo.ua.

Самые популярные кладбища кораблей

Некоторые из них терпят крушение, другие списаны по сроку службы, третьи оказались просто напросто заброшенными, а есть еще такие, которые были угнаны пиратами и брошены у живописных берегов Индийского океана.

Самые известные корабельные кладбища находятся у побережья Багдалеш, Пакистана, Индонезии и Индии. Более 90% всех мировых судов пришвартовываются именно у этих берегов.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вашему вниманию подборку Топ-10 самых страшных мест в мире.



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