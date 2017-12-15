Заброшенные корабли или куда они уходят в последнее плаванье

Как корабли превращаются в живые памятники и куда они уходят в свое последнее плавание, сегодня вам расскажет Joinfo.ua.
Некоторые из них терпят крушение, другие списаны по сроку службы, третьи оказались просто напросто заброшенными, а есть еще такие, которые были угнаны пиратами и брошены у живописных берегов Индийского океана.
Самые известные корабельные кладбища находятся у побережья Багдалеш, Пакистана, Индонезии и Индии. Более 90% всех мировых судов пришвартовываются именно у этих берегов.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вашему вниманию подборку Топ-10 самых страшных мест в мире.