Самые дорогие сорта чая в мире: в чем секрет высоких цен





Серьёзно, многие богатые люди полагают, что деньги нужны только для того, чтобы пить, есть и жить так, чтобы все остальные им завидовали. А индустрия активно эту идею поддерживает, выстраивая культ «богатства» и создавая новые «элитные» вещи, например – дорогущие сорта чая, о которых вам сейчас и расскажет Joinfo.ua.

Чай Tienchi





170 долларов за 1 кг. Не совсем чай, поскольку изготавливается не из чайных листьев, а из одного из видов женьшеня. А когда речь заходит о женьшене, люди Востока просто теряют голову и готовы платить любые деньги. Так что платите вы за ценность продукта в глаза массового потребителя.

Чай Silver Tips Imperial





400 долларов за 1 кг. Изготавливается на первой в мире индийской чайной фабрике. Выращивается у подножия Гималаев, собирается исключительно в полнолуние. Так что платите вы за историю и оригинальность.

Чай Gyokuro





650 долларов за кг. Выращивается в Японии по специальной технологии. Например, за 2 недели до сбора, кусты полностью укрывают от солнечных лучей. Да и методы обработки используют специфические. Так что платите вы за оригинальный рецепт приготовления.

Чай Poo Poo Pu-Erh





1000 долларов за 1 кг. Эм. Это не совсем чай. Это кхм... помёт насекомых, которые всю жизнь питались исключительно чайными листьями. Так что в некотором роде это ферментированные чайные листья, да. Но...Короче, платите вы за оригинальную идею и за то, что не так много людей реально соглашаются это заваривать и пить.

Золотистые чайные головки





3000 долларов за 1 кг. Один день в году. На одной единственной горе в Китае, золотыми ножницами срезают верхушки специальных чайных кустов. Потом из сушат, обрабатывают и окрашивают в золотистый цвет, копирующий 24-каратное золото. А в Азии верят, что золото крайне благоприятно влияет на человека, особенно при приёме его внутрь. Так что платите вы за суеверия.

Чай Tieguanyin





3000 долларов за 1 кг. Этот чай начали изготавливать ещё в XIX веке, а назвали его в честь некой буддистской «Железной Богини Милосердия». Почему же он стоит так дорого? А потому, что приготовление включает чуть ли не 7 различных этапов, использование различных окислителей, ручной труд и кропотливую работу. Из-за этого его можно раз 7 заваривать без потери вкуса. Так платите вы за уникальную технологию приготовления.

Чай Wuyi Oolong





6500 долларов за кг. В 1960 году коробка этого чая отправилась из Китая в Гонконг. Потом активно путешествовала и попала в Сингапур, где была приобретена коллекционером. В 2013 году. То есть это чай, которому более 50 лет уже. И он по прежнему сохранил свои вкусовые качества. Деньги вы тут платите за историю.

Чай Panda Dung





70 тысяч долларов за 1 кг. Этот чай обладает реально интересным и неповторимым вкусом, обязанным пандам. Точнее – продуктам жизнедеятельности панд. Да, чайные кусты удобряют исключительно ими, выращивают в уникальных климатических условиях на горе Яань. Так что деньги вы платите не только за вкус, но и за оригинальную идею.

Чай PG Tips





15000 за чайный пакетик. Ювелирная компания Boodles изготовила целую серию уникальных чайных пакетиков, украшенных реальными бриллиантами, к юбилею известной английской чайной компании PG Tips. Справедливости ради надо отметить, что деньги, полученные за продажу, пошли на благотворительность.

Чай Da-Hong Pao





1,2 миллиона долларов за килограмм. В мире существует всего 3 куста этого чая. По легенде, именно он являлся основой богатства и могущества императорской династии Мин. Так что вы платите баснословные деньги не только за феноменальную редкость, но и за легенду.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают, что чтобы быть счастливым – вовсе необязательно пить чай за миллион долларов из фарфора династии Тан. Хотя что уж говорить, быть счастливым куда проще, когда не сильно волнуешься на тему того, как же вообще прожить завтрашний день.

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