Новости королевской семьи: Принц Гарри представляет королеву на Параде Суверена

Последние новости королевской семьи сообщают о том, что сегодня, 15 декабря, младший внук Елизаветы II от ее имени предстанет на Параде Суверена. На днях монаршая семья посетила поминальную службу в память о погибших при пожаре в Лондоне, передает Joinfo.ua.

Согласно информации в аккаунте Кенсингтонского дворца, Принц Гарри сегодня, 15 декабря, представит королеву Британии как принимающее парад лицо.

Prince Harry is today representing Her Majesty The Queen as the Reviewing Officer at the Sovereign’s Parade. The Sovereign’s Parade marks the passing out from Sandhurst of Officer Cadets who have competed the Commissioning Course. pic.twitter.com/5v6ZFSApz9