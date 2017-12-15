Американка изобрела оригинальный способ заработать заоблачную популярность





Элен Куния решила создать профиль на сайте для знакомств, но наполнение его выбрала весьма оригинальное. Студентка зарегистрировала профиль антикварной настольной лампы, и сразу же обратила внимание огромного количества пользователей приложения, рассказывает Joinfo.ua. Ранее мы рассказывали о девушке с синдромом Дауна, принявшей участие в конкурсе красоты.

Как оригинально прославиться

Помимо технических характеристик, был указан также возраст лампы – 25 лет. На профиль начало поступать достаточно много сообщений недвусмысленного значения, хоть и ключевым тезисом в описании значился поиск именно покупателя. Мужчины, а в основном отписывались мужчины, делали самые непристойные предложения, а лампу называли “симпатичной” или “горячей”.





Щедрый покупатель

Многие юзеры высвободили свою фантазию, отчего и собралось весьма внушительное количество оригинальных откликов. Тем не менее, антикварная лампа нашла своего покупателя, который решил заплатить за нее 125 долларов, хоть изначальная стоимость значилась на отметке – 90.



Таким образом, девушка. Возможно, нашла не только покупателя, но и спутника жизни. И если же эти двое и станут парой, им точно будет, что рассказать своим внукам.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алиса Пчела также напоминает об еще одной весьма необычной истории. Молодой человек перенес 110 операций, чтобы стать “бесполым пришельцем”. Так, по крайней мере, его назвали в Сети.

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