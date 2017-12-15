Гороскоп итогов: уроки 2017 года для каждого знака Зодиака





И среди каждого го из знаков Зодиака таких людей в принципе достаточно. Вот им-то Joinfo.ua сейчас и расскажет, какие основные уроки они должны были вынести для себя из 2017 года.

Овен

Не поддавайтесь гневу. Да, спонтанность и эмоциональность Овна регулярно приводит к довольно неприятным ситуациям. И исправлять такие последствия намного сложнее, чем просто держать себя в руках и не доводить ситуацию до точки кипения.

Телец

Не пытайтесь меня других. Даже родных и близких. Даже из лучших побуждений. Даже если им же потом самим будет лучше. Нельзя спасти человека против его же собственной воли. Так что прежде чем решите кого-то облагодетельствовать – подумайте, а надо ли это ему?

Близнецы





Будьте честнее с самими собой. Противоречивый характер Близнецов уже давно никого не удивляет. Но эти противоречия мешают здраво оценивать свои способности и возможности. А на одной только удаче и энтузиазме далеко не уедешь.

Рак

Боритесь за то, что любите. Если вам кажется, что борьба принесёт куда больше стресса, нежели смирение, то знайте – это не так. Хотя бы потому, что в процессе борьбы тот же стресс активно выплёскивается наружу, а не накапливается. Так что действуйте!

Лев





Ограничьте своё эго. Нет, серьёзно, глупо говорить Львам, что эгоизм это плохо, а излишняя гордость приводит только к проблемам. Они это прекрасно знают, но полностью отказываться от самой основополагающей части свой личности не станут. А вот немного себя ограничить – это другое.

Дева

Не будьте так строги к себе. Перфекционизм никогда и никого не доводил ещё до добра. А вот до нервного срыва – очень даже регулярно. Серьёзно, стремиться к идеалу – это, конечно, хорошо, но только если в процессе не надорваться.

Весы

Ставьте себя на первое место. Весі постоянно стремятся ко всеобщей гармонии, забывая при этом о своих собственных интересах. Увы, без некоторого эгоизма счастливым и успешным не стать, как бы вам самим того не хотелось.

Скорпион





Цените то, что имеете. Разумеется, у вас есть великие цели. Но нет, даже пока вы их не достигли – вы уже обладаете массой вещей, которые тоже нужно ценить. Иначе даже долгожданное достижение результата не принесёт вам удовольствия.

Стрелец

Учитесь держать своё слово. Разочарование. Вам это чувство наверняка незнакомо, но, поверьте, у других оно возникает регулярно, особенно в вас, когда вы не сдерживаете свои обещания. И вместо того, чтобы помогать вам в ваших новых проектах, люди просто отходят в сторону. Чем существенно усложняют вашу жизнь.

Козерог

Не цепляйтесь за тех, кто этого не заслужил. Да, вы очень тяжело сходитесь с людьми. Да, ещё более тяжело с ними расстаётесь. Но эти «якоря» только мешают вам двигаться дальше. Серьёзно, упорствовать в своих попытках – это не всегда правильно, полезно и эффективно.

Водолей





Научитесь нормально планировать. Не мечтать о том, как бы всё хорошо было, если... А строить конкретные планы по превращению «если» в «когда». Серьёзно, для вас этого не составит никакого труда, особенно если вы реально захотите наконец начать что-то делать!

Рыбы

Меньше эмоций, больше контроля. Уйти, громко хлопнув дверью, вы успеете всегда. А вот восстановить разорванные отношения – увы, нет. Так что перед любой резкой реакцией, постарайтесь подумать, а стоит ли оно того?

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминаю вам, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но из любой ошибки можно сделать вывод, который позволит избежать повторения её в будущем. Да и не только её.

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