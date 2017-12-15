Американский фермер вывел новую породу карликовых коров





Американский фермер Дастин Пиллард сделал невозможное – вывел породу коров, которые по размерам напоминают собак. Если сравнивать обычную корову и карликовую, то разница существенная, ведь последняя меньше вдвое. Такого чуда этот мир еще не видел, рассказывает Joinfo.ua.

Американец вывел удивительную породу коров

Дастин говорит, что такую корову с удовольствием можно держать у себя дома, даже если вы живете в квартире. Конечно, понадобится немного усилий, чтобы создать животному нормальные условия и так далее. Но чего не сделаешь ради любопытства и желания жить с карликовой коровой, рассказывает Joinfo.ua.





Чтобы вывести такое чудо, Пилларду понадобился не один год. Фермер замечает, что высота карликовой коровы не превышает 90 сантиметров. Несмотря на это, животные полностью здоровы.

Дастин рассказывает, что коровы любят везде бегать, хорошо ладят с людьми и не проявляют никакой агрессии. В общем, эти животные составляют серьезную конкуренцию собакам. Многие уже заинтересовались карликовыми коровами и не прочь бы их приобрести.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает: американский фермер утверждает, что видел снежных людей недалеко от озера Авокадо.

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