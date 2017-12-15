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Принц Гарри и Меган Маркл: кто поженит влюбленную пару


Принц Гарри и Меган Маркл: кто поженит влюбленную пару

Стало известно, что новую монаршую пару поженит архиепископ Кентерберийский. Джастин Уэлби уверил, что уже согласился провести службу, на которой сочтутся браком Принц Гарри и Меган Маркл. Ранее королевский биограф сообщил, что напишет книгу о жизни новой голливудской принцессы, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.


Кто проведет церемонию бракосочетания Меган Маркл и Принца Гарри?



Принц Гарри и Меган Маркл: кто поженит влюбленную пару

Источники сообщают, что архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби согласился поженить влюбленных в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае.


Отмечается, что лидер Англиканской церкви провел обсуждение с внуком королевы и его невестой касательно церемонии и, судя по всему, нашел их "восхитительными" и "полностью преданными" друг другу.



Принц Гарри и Меган Маркл: кто поженит влюбленную пару

Считается, что Декан Виндзора – преподобный Дэвид Коннер будет также играть значительную роль в службе. Но именно Уэлби объявит Гарри и Меган мужем и женой.


Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее стало известно, кто споет на торжестве принца Гарри и Меган Маркл. Среди них могут быть Брайан Адамс, Брюс Спрингстин, Coldplay, Элтон Джон, Род Стюарт, Дюран Дюран, Эд Ширан, Леди Гага, Фаррел Уильямс и другие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302992-news.html
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