Ученые доказали: причины оползней могут быть вызваны загрязнением воздуха





Китайские ученые доказали, что вероятной причиной увеличения количества оползней, селей и обвалов может быть загрязнение воздуха, сообщает Joinfo.ua.

Ранее мы писали, что немецкие геофизики предположили происхождение странного гула со дна океана.

Причину искали в земле, а она нашлась … в воздухе

Китайские геологи исследовали причины мощного оползня, который произошел в Китае в 2009 году, когда погибло более 70 человек. По словам ученых, обычно подобные природные катаклизмы являются следствием долгих проливных дождей или подземных толчков. Однако тогда никаких движений земной коры зафиксировано не было, да и увеличения уровня осадков тоже.





В своей статье Earth and Planetary Science Letters ученые опубликовали выводы многолетних опытов, направленных на поиск причин подобных происшествий. В результате оказалось, что над территорией, где произошел оползень, в течение многих лет шли кислотные дожди (с pH=5 и ниже).

Исследователи нашли причину ядовитых осадков – ею оказались выбросы ТЭЦ. Согласно выводов экспертов, оксиды серы и азота, выделяемые при сгорании каменного угля, в атмосфере реагируют с водяным паром и дают сернистую и азотистые кислоты, которые выпадают на землю дождями.





Кислая среда растворяет компоненты глины, делавшие ее прочной. Кроме того, вглубь горы сквозь разъеденные кислотами щели стал проникать кислород, а вместе с ним и питательные вещества. Это вызвало рост почвенных микроорганизмов, часть из которых питаются горными породами. В итоге разрушаемая изнутри гора просто посыпалась.

Чтобы проверить опытным путем свою гипотезу, исследователи погружали образцы глины в кислую среду, в результате органические кристаллы, отвечающие за прочность глины растворялись.

Роль же микроорганизмов в процессе разрушения горных пород доказал анализ ДНК образца грунта — в нем оказались массы видов бактерий и грибов, питающихся органическими остатками в глине, уничтожение которых потенциально способно дестабилизировать прочность глины.





Китайские геологи планируют найти больше доказательств своей теории. На данный момент они изучают кислотность осадков и наличие микроорганизмов в грунте в других местах, где происходили подобные оползни, не вызванные ни обильными дождями, ни подземными толчками.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что пользователи Сети высмеяли забавную гипотезу индийских ученых, которые заявили, что 23 декабря 2017 года наступит очередной Конец света.

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