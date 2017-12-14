В аэропорту Таиланда обнаружили женщину-летучую мышь





Необычная женщина – «летучая мышь» несколько часов висела на стеклянной стене здания аэропорта. Однако спустя несколько часов сорвалась и упала. К счастью спасатели расстелили надувной матрас, и загадочная незнакомка осталась жива, пишет Joinfo. Недавно стало известно о мужчине, который обладает по-настоящему феноменальной памятью.





Загадочная пассажирка

Полиция столицы Таиланда пытается установить личность женщины-иностранки, которая несколько часов провисела на стене внутри здания аэропорта " Суварнабуми ". В результате женщина сорвалась и упала на расстеленный внизу надувной матрас. Ее единственной приметой является татуировка "Олимпиада 2014".





Девушку возрастом 25-30 лет обнаружили идущей по шоссе неподалеку от аэропорта. Представители дорожных служб задержали ее и передали полиции в аэропорту. Иностранку попытались расспросить, но она ничего не отвечала. Женщине дали еды и воды, чтобы снять стресс, однако через некоторое время она ушла из полицейского помещения и забралась изнутри по специальным структурным проводам на стену.





Счастливый исход

Сотрудники аэропорта в течение нескольких часов пытались убедить женщину спуститься, но безуспешно. Единственное, чего от нее удалось добиться, это перемещения по проводам чуть ниже, на уровень четвертого этажа. Спустя некоторое время иностранка все-таки сорвалась и упала, однако к тому времени под ней успели разместить надувной матрас. Женщину отправили в больницу, ее здоровью ничего не угрожает. Полиция пытается установить личность.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает об уникальных людях-альбиносах, которые приняли участие в проекте британского фотохудожника.

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