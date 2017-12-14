В Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года





В Казахстане ежегодно АСБК выбирает птицу года для привлечения внимания людей к проблеме уменьшения количества определенных видов пернатых на территории государства, передает Joinfo.ua.

Напомним, что Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу: Назарбаев уверен, что этот шаг повлияет на развитие страны.





Пернатые заслуживают внимания на государственном уровне

Избранная птица, в данном случае, это большой пестрый дятел будет символом множества природоохранных акций и пропаганды в 2018 году, сообщили в АСБК.

Как рассказали в ассоциации, на территории Казахстана обитает 8 видов дятлов.





Напомним, птицу года стали объявлять в Казахстане еще с 2006 года. Почетного звания удостаивались: журавль, жаворонок, деревенская ласточка, филин и пр.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что Новая Зеландия выбрала птицу года - попугая кеа.

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