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В Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года


В Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года

В Казахстане ежегодно АСБК выбирает птицу года для привлечения внимания людей к проблеме уменьшения количества определенных видов пернатых на территории государства, передает Joinfo.ua.


Напомним, что Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу: Назарбаев уверен, что этот шаг повлияет на развитие страны.



В Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года

Пернатые заслуживают внимания на государственном уровне


Избранная птица, в данном случае, это большой пестрый дятел будет символом множества природоохранных акций и пропаганды в 2018 году, сообщили в АСБК.


Как рассказали в ассоциации, на территории Казахстана обитает 8 видов дятлов.



В Казахстане объявили большого пестрого дятла птицей 2018 года

Напомним, птицу года стали объявлять в Казахстане еще с 2006 года. Почетного звания удостаивались: журавль, жаворонок, деревенская ласточка, филин и пр.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что Новая Зеландия выбрала птицу года - попугая кеа.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302840-news.html
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