Человек с самой совершенной памятью: Джон Деграндис с HSAM





Его зовут Джон Деграндис и он человек, чью память можно назвать идеальной. Ему незачем даже напрягать мозг, чтобы воспроизвести картинки из прошлого, так как он легко помнит каждую их деталь, рассказывает Joinfo.ua. Ранее мы рассказывали об уникальных людях с пятнистой кожей.

Уникальные способности Джона Деграндиса

Деграндис впервые узнал о своей уникальной особенности, когда сами родители обратили внимание на его феноменальную память. Тем не менее, он никогда не считал, что его умственные способности чем-то отличительны, скорее наоборот. Его этот факт тяготил, он даже не воспринимал его.





Однако все изменилось, когда на свое 26-летие Джон посмотрел шоу «60 минут» с людьми, у которых высокоуровневая автобиографическая память (HSAM).





Обращение к специалисту

Деграндис заметил, что между ним и участниками шоу было много общего, и он решил более внимательно изучить свои способности. В результате, молодой человек связался с врачом, специализирующимся на изучении данного синдрома, нейробиологом из Калифорнийского университета Джежемсом Мекго.





Мекго был первым, кто поставил диагноз «Высококачественная автобиографическая память» 20 лет назад. После появления на вышеупомянутом шоу участие приняли более 600 людей, считавших, что у них HSAM. Одним из них стал и Деграндис.

Плюсы и минусы автобиографической памяти

У улучшенной памяти есть хорошие, но и плохие возможности. С одной стороны, это необычная способность запоминать детали, а с другой стороны, это проблема, которая часто негативно влияет на эмоции, так как иногда от прошлого лучше избавиляться.

«Я счастлив, когда я вспоминаю что-то приятное, но когда происходит что-то болезненное, например, развод или смерть дорогого человека, такие воспоминания остаются намного дольше, чем другие», - говорит Деграндис.





«Их память более детальна, чем наша, и длится гораздо дольше, но она не похожа на запись камеры. Память - это то, что мы можем «извлечь» из нашего мозга», - объясняет Мекго.

Перспективы изучения HSAM

Хотя HSAM известен уже два десятилетия, путь к полному пониманию этого состояния еще будет долгим, отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт. Его изучение может привести к прогрессу в борьбе с заболеваниями, связанными с памятью, такими как болезнь Альцгеймера.





«Пусть местами это и расстраивает, но я все-таки рад, что способен помнить все самое приятное, причем помнить отчетливо, детально, до самых мелочей. Это делает меня счастливым человеком», - подытожил Джон Деграндис.

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