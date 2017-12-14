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Хит дня: человек и кенгуру устроили драку на улице средь бела дня


Хит дня: человек и кенгуру устроили драку на улице средь бела дня


На просторах Интернета опубликован забавный видеоролик, главными героями которого выступают мужчина и кенгуру. Эти двое рассмешили Сеть, сойдясь в неравной схватке, передает Joinfo.ua.


Хит дня!


Сообщается, что данное видео снято в Австралии, где кенгуру на улицах – достаточно обыденное явление. Видно, что мужчина провоцирует животное, нанося ему легкие удары, но кенгуру давать себя в обиду не собирается! Вы только посмотрите на его смелость и целеустремленность!




Ролик стал безумно популярным в Сети. Всего за сутки его посмотрели около миллиона человек.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы показывали новую звезду Интернета - накачанного кенгуру во время водных процедур.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302768-news.html
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