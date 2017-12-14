Новости королевской семьи: посещение поминальной службы погибших при пожаре в Лондоне





Последние новости королевской семьи на днях передавали, что монаршие особы почтут память погибших при пожаре в "Башне Гренфиль" 14 декабря. Трагедия унесла множество жизней и лишила жилья тысячи человек. Ранее Принцы Уильям и Гарри получили подарки на премьере "Звездных войн", передает Joinfo.ua.

Новости королевской семьи Великобритании - 14 декабря









В Твиттере Кенсингтонского дворца сообщили, что этим утром, 14 декабря, Кейт Миддлтон, ее супруг Принц Уильям, деверь Принц Гарри, свекр Принц Чарльз и свекровь Камилла Паркер-Боулз посетили Национальную поминальную службу в Лондоне.









Служба проходит в соборе Св. Павла, который расположен на вершине холма Ладгейт Хилл - он является самой высокой точкой города Лондон.





Герцогиня Кембриджская выбрала черное платье-пальто от CH Carolina Herrera стоимостью 980 евро, темно-синий замшевый плащ от L.K. Bennett, перчатки в тон и черные лодочки. Элегантности образу добавляет симпатичная черная шляпка с небольшими полями.

На снимках с боку хорошо заметен округлившийся живот герцогини.









Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее стало известно, что Герцог и Герцогиня Кембриджская после празднования нового года и рождественских праздников, уедут в тур по Швеции и Норвегии. Путешествие их займет 4 дня.

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