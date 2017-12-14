100 электрогрузовиков изготовит Tesla для компании PepsiCo





И совсем недавно к ним присоединился компания «PepsiCo». Ага, те самые, что производят пепси-колу и ряд других продуктов питания. Так вот, совсем недавно они оформили заказ на 100 электрических грузовиков Tesla Semi. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам об этом более подробно.

Факты

Транспортный парк «PepsiCo» в одной только Америке насчитывает более 10000 различных грузовиков. 100 машин – буквально капля в море – один процент. Но тут скорее важен сам факт того, что крупные компании начали не только инвестировать производство и разработку электромобилей, но и потихоньку пожинать плоды своих инвестиций.

Эти 100 грузовиков Tesla Semi планируют использовать на местных маршрутах, протяженностью не более 800 км – именно такой запас хода заявлял Илон Маск. Они будут доставлять готовую продукцию от производственных точек до распределительных центров, а также осуществлять доставку в не слишком отдалённые отделения розничной торговли.





Ориентировочная сумма сделки – порядка 15 миллионов долларов. При цене каждого грузовика порядка 180000 долларов. Выпускаются они в двух комплектациях – упрощённой, для которой запас хода составляет 300 миль ( почти 500 км) и базовой, которую как раз и заказывает «PepsiCo». Максимальная скорость в нормальном режиме – примерно 100 км/час. Разгон до неё при полной загрузке – 20 секунд. Футуристический дизайн, хорошая управляемость, отличные тормоза и прочие качества, необходимые для грузовика. И, понятное дело, экологичность.

Понятное дело, что Tesla Semi окупят себя далеко не сразу. Всё же цена на них весьма прилична. Так почему же крупная компания, которая изначально ориентирована на получение максимальной прибыли решила пойти на такую сделку?

Размышления

С одной стороны – вопрос экологичности. Скажем так, за превышение допустимых норм выброса парниковых газов там штрафуют, причём довольно сильно. Так что «PepsiCo» официально объявила, что в ближайших целях компании – снижение общего уровня выброса на 20 процентов. Но не стоит забывать и про экономию топлива, а также более дешевое и эффективное обслуживание электрической техники. Можно даже предположить, что эти 100 грузовиков являются первой ласточкой полного перехода на электромобили, особенно в масштабных транспортных перевозках.





И «PepsiCo» в этом не одиноки – подобные контракты, правда не столь масштабные, уже заключили знаменитая американская сеть супермаркетов Walmart, служба доставки DHL, компания JB Hunt Transport Services и ряд других, менее известных организаций. И это сейчас, когда грузовики Tesla всё ещё далеки от того идеала, которого могут достигнуть! А что будет ещё через хотя бы лет 5?

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают, что прогресс не остановить, как бы этого не хотелось различным личностям. И постепенный отказ от классического бензинового двигателя в сторону электрического – закономерный процесс. Пусть даже он и бьёт по экономическим интересам некоторых стран.

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