Раковая опухоль была обнаружена у египетской мумии через 2000 лет после смерти





Врачи американской клиники провели компьютерную томографию мумии человека, жившего в Древнем Египте и скончавшегося около 2000 лет назад. О результатах исследования рассказывает Joinfo.ua. Примечательно, что в современной Индии онкологические заболевания считают наказанием для грешников за нарушение Божьих заповедей.

Важное открытие ученых из США

Проведя сканирование, ученым удалось обнаружить, что древний египтянин при жизни страдал от злокачественного образования на нижней конечности.





«Опухоль расположена на малой берцовой кости. При внешнем осмотре у новообразования все признаки злокачественной опухоли, а это довольно редкое явление» - рассказал доктор Марк Левинсон.





Выяснить, от чего именно скончался человек, врачам не удалось, но сделанное открытие может пролить свет на появление и развитие болезни, от которой в наше время человечеству так и не удалось найти спасения. Стоит отметить, что от рака во всем мире ежегодно умирают миллионы людей.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает нашим читателям крепкого здоровья и предлагает ознакомиться с 10 опасными признаками рака, которые лучше не игнорировать.

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