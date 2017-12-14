Картинки для хорошего настроения: Топ-10 оригинальных снеговиков

Снеговики – это снежные человечки, которых лепил, наверное, каждый из нас. Во всем мире с приходом зимы дети и взрослые создают невероятные снежные шедевры. Joinfo.ua предлагает посмотреть забавную подборку оригинальных снеговиков, вдохновиться и поднять себе настроение.

Топ-10 оригинальных снеговиков

Эти примеры неподражаемы, они ломают все стереотипы и доказывают, что снежные бабы могут быть смешными, страшными и даже пылающими. Кроме того, некоторые создатели снеговиков порадовали настоящими шедеврами, вылепив снежного Бэтмэна и Ким Кардашьян.

Предлагаем посмотреть картинки для хорошего настроения и убедиться, что снежные бабы могут быть такими же разными, как и мы – люди.

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает также посмотреть удивительные фото: песочные скульптуры со всего мира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302692-news.html