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Картинки для хорошего настроения: Топ-10 оригинальных снеговиков

Снеговики – это снежные человечки, которых лепил, наверное, каждый из нас. Во всем мире с приходом зимы дети и взрослые создают невероятные снежные шедевры. Joinfo.ua предлагает посмотреть забавную подборку оригинальных снеговиков, вдохновиться и поднять себе настроение.


Топ-10 оригинальных снеговиков


Эти примеры неподражаемы, они ломают все стереотипы и доказывают, что снежные бабы могут быть смешными, страшными и даже пылающими. Кроме того, некоторые создатели снеговиков порадовали настоящими шедеврами, вылепив снежного Бэтмэна и Ким Кардашьян.


Предлагаем посмотреть картинки для хорошего настроения и убедиться, что снежные бабы могут быть такими же разными, как и мы – люди.


Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает также посмотреть удивительные фото: песочные скульптуры со всего мира.


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