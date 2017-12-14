Джон Маккейн последние новости: американский сенатор экстренно госпитализирован





Сенатор США и бывший кандидат в президенты Джон Маккейн, который в настоящее время борется с агрессивной опухолью головного мозга, был госпитализирован поздно вечером 13 декабря, передает Joinfo.ua.

Как себя чувствует Джон Маккейн?





По словам пресс-секретаря Маккейна, причиной госпитализации являются «нормальные побочные эффекты» его химиотерапии.

«Сенатор Маккейн в настоящее время получает медицинскую помощь в медицинском центре Walter Reed в Мэриленде. Это нормальные побочные эффекты его противораковой терапии», - говорится в заявлении официальных представителей политика.



Сообщается также, что сенатор чувствует себя нормально и намерен в самое ближайшее время вернуться к работе.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева отмечает, что рак - достаточно древнее заболевание. На днях ученые США обнаружили опухоль у мумии древнего египтянина, жившего около 2000 лет тому назад.

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