Джон Маккейн последние новости: американский сенатор экстренно госпитализирован

Сенатор США и бывший кандидат в президенты Джон Маккейн, который в настоящее время борется с агрессивной опухолью головного мозга, был госпитализирован поздно вечером 13 декабря, передает Joinfo.ua.
По словам пресс-секретаря Маккейна, причиной госпитализации являются «нормальные побочные эффекты» его химиотерапии.
«Сенатор Маккейн в настоящее время получает медицинскую помощь в медицинском центре Walter Reed в Мэриленде. Это нормальные побочные эффекты его противораковой терапии», - говорится в заявлении официальных представителей политика.
Сообщается также, что сенатор чувствует себя нормально и намерен в самое ближайшее время вернуться к работе.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева отмечает, что рак - достаточно древнее заболевание. На днях ученые США обнаружили опухоль у мумии древнего египтянина, жившего около 2000 лет тому назад.