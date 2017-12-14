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Джон Маккейн последние новости: американский сенатор экстренно госпитализирован


Джон Маккейн последние новости: американский сенатор экстренно госпитализирован

Сенатор США и бывший кандидат в президенты Джон Маккейн, который в настоящее время борется с агрессивной опухолью головного мозга, был госпитализирован поздно вечером 13 декабря, передает Joinfo.ua.


Как себя чувствует Джон Маккейн?



Джон Маккейн последние новости: американский сенатор экстренно госпитализирован

По словам пресс-секретаря Маккейна, причиной госпитализации являются «нормальные побочные эффекты» его химиотерапии.


«Сенатор Маккейн в настоящее время получает медицинскую помощь в медицинском центре Walter Reed в Мэриленде. Это нормальные побочные эффекты его противораковой терапии», - говорится в заявлении официальных представителей политика.


Сообщается также, что сенатор чувствует себя нормально и намерен в самое ближайшее время вернуться к работе.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева отмечает, что рак - достаточно древнее заболевание. На днях ученые США обнаружили опухоль у мумии древнего египтянина, жившего около 2000 лет тому назад.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302691-news.html
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