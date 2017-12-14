Компания Disney покупает 21st Century Fox за 60 млрд долларов – СМИ





Американская компания The Walt Disney Company собирается приобрести активы 21st Century Fox за 60 миллиардов долларов. Об этом сообщают ИноСМИ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, передает Joinfo.ua.

Сделка века

Согласно релизу, информация будет официально объявлена обеими сторонами в течение 24 часов.





Напомним, первые слухи о предстоящей сделке появились в ноябре 2017 года. Детали еще не были детализированы, но, по предварительным данным, империя, возглавляемая Рупертом Мердоком, нацелена на продажу кино- и телевизионных студий Фокс и фокусирует внимание средств массовой информации в первую очередь на новостях и спорте. В настоящее время обсуждается будущее многих международных дистрибьюторских операций Fox, а также 39 процентов акций British Sky.

Как прокомментировал новость кинопортал Deadline, сделка по слиянию Fox и Disney может показаться шокирующей на первый взгляд, но имеет потенциал для устранения слабых сторон обеих компаний.





Выгодная покупка

Активы, продаваемые 21st Century Fox, включают кабельные каналы FX и National Geographic, 22 региональные спортивные сети и долю в веб-сайте Hulu. Сети Fox Fox, Fox News и Fox Sports останутся под контролем основателя 21st Century Fox Руперта Мердока.

Сейчас сделку рассматривает Британский комитет по конкуренции и рынкам – предварительные результаты будут опубликованы только в январе 2018 года.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали историю успеха основателя гигантской компании Уолта Диснея.

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