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Египетская певица попала в тюрьму из-за откровенного клипа с бананом


Египетская певица попала в тюрьму из-за откровенного клипа с бананом

Египетский суд приговорил певицу Шаймаа Ахмед (известную как Шима) к двум годам тюремного заключения за видеоклип с содержанием «недостойного характера», сообщает Joinfo. В клипе певица в одном нижнем белье занята поеданием банана с неоднозначным подтекстом. Египет вскоре станет гораздо ближе и дешевле для многих россиян.


Арест и заключение под стражу


25-летняя исполнительница была арестована в ноябре. Недвусмысленное видео вызвало возмущение среди консервативных египтян. По сообщениям местных СМИ, 12 декабря суд признал Шиму виновной в побуждении к развратным действиям и публикации непристойного видео. К двум годам ареста заочно также приговорен режиссер клипа.




Извинения певицы перед съемочной группой


Перед арестом Шима извинилась перед съемочной группой клипа на песню I Have Issues за съемки, носившие, согласно ее утверждению, «недостойный характер». «Я не могла представить, во что это выльется, и что я подвергнусь такой массированной атаке со всех сторон», — написала певица в социальной сети. Однако пост вскоре был удален.



Египетская певица попала в тюрьму из-за откровенного клипа с бананом

Строгие и суровые законы Египта


Ранее различные египетские суды приговорили трех танцовщиц к шести месяцам лишения свободы по той же причине. Еще одна исполнительница, Шерин Абдель Вахаб, предстанет перед судом за «распространение провокационной информации». В ответ на просьбу публики спеть ее песню «Пил ли ты воду из Нила?», певица ответила «Питье воды из Нила может привести к шистосомозу». Шистомоз — болезнь, возбуждаемая тропическим червем-паразитом бильгарцией.


Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о рейтинге самых дорогих городов для жизни. Лидером оказалась ангольская Луанда.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302594-news.html
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