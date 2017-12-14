Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA





Эверест - самая высокая гора на планете Земля. Как она выглядит из космоса показал астронавт NASA Рэндольф Брезник, передает Joinfo.ua.

Как выглядит Эверест из космоса

Впечатляющие снимки опубликованы в Twitter американца Рэндольфа Брезника, который является астронавтом космического агентства NASA. Фото Эвереста из космоса были сделаны с борта Международной космической станции.

"Приближаемся к Гималаям, действительно как иголку в стоге сена, пытаемся найти Сагарматху. Довольно удивительно, что у нас получилось", - подписал снимки самой высокой вершины мира Рэндольф Брезник.

















Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее в Сети появились снимки ночного Киева из космоса. Их также опубликовал американский космонавт Рэнди Бресник.

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