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Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA


Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA

Эверест - самая высокая гора на планете Земля. Как она выглядит из космоса показал астронавт NASA Рэндольф Брезник, передает Joinfo.ua.


Как выглядит Эверест из космоса


Впечатляющие снимки опубликованы в Twitter американца Рэндольфа Брезника, который является астронавтом космического агентства NASA. Фото Эвереста из космоса были сделаны с борта Международной космической станции.


"Приближаемся к Гималаям, действительно как иголку в стоге сена, пытаемся найти Сагарматху. Довольно удивительно, что у нас получилось", - подписал снимки самой высокой вершины мира Рэндольф Брезник.



Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA


Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA


Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA


Как выглядит Эверест из космоса: впечатляющие фото астронавта NASA

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее в Сети появились снимки ночного Киева из космоса. Их также опубликовал американский космонавт Рэнди Бресник.


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