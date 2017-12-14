Значения родинок на вашем теле: приметы и поверья





В наши дни к повериям по поводу родинок относятся несколько по другому, но все же сведения о значениях и расположении родинок остались, рассказывает Joinfo.ua.

Различные значения родинок

Если ваша родинка имеет форму звезды, солнца, птицы или луны, то она считается очень благоприятной. А также хорошее значение несут те родинки, которые человек не видит без помощи зеркала. Если родинка имеет форму креста, то она предсказывает своему обладателю сложную судьбу. А если родинка имеет форму пламя, то это означает сложный характер своего владельца. Также считается, что чем ярче и выпуклее родинка, тем ее значение проявляется сильнее.







Согласно современным приметам, родинка на лбу говорит о том, что у человека сложные взаимоотношения с родственниками и друзьями. Отметина на переносице сулит своему хозяину счастливую судьбу, а ее наличие на кончике носа, наоборот, хроническую неудачливость.

Наличие родинки на правой щеке означает любовные переживания, а на левой – необходимость воспитания в себе бойцовских качеств. Родинка над губой говорит о горячем темпераменте человека, а на подбородке – о большой силе воли и твердости характера.





Родинки на шее означает неуравновешенный и изменчивый характер. Если родинки расположились на двух плечах, то это сулит их владельцу удачу. Если только на левом плече, то это говорит о финансовых затруднениях, а если только на правом, то о хорошем материальном положении и счастливом супружестве. Родинка на правом ухе находится у любимчиков фортуны, а на левом является признаком авантюризма.





Если у женщины на животе есть родинки, то это хороший знак, и он означает хорошую способность к деторождению, но при этом невысокий интеллект. Если родинка находится на мужском животе, то это говорит об эгоизме и трусости. Родинки на груди у женщин считаются символом страстной натуры, а под грудью - признаком коварных интриганток. Для мужчины очень благоприятной считается родинка на правой груди – это означает, что он будет замечательным семьянином и отцом. Отметины на бедрах означают склонность к одиночеству, особенно усиливается их значение, если они расположены сзади.





Если вы заметили, что вам часто не везет, обязательно подружитесь с человеком, который имеет множество родинок на руках. Такие люди сами по себе очень везучие и приносят удачу окружающим им людям.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко также предлагает вам прочесть как же родинки влияют на характер человека.

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