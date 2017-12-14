Сантехник из Австралии поразил Сеть вокальным талантом исполнив арию Андреа Бочелли





22-летний сантехник Дилан Салиди из австралийского Сиднея покорил сердца пользователей Сети, исполнив оперную арию Андреа Бочелли. Видео, попавшее на просторы Интернета, мгновенно стало очень популярным, передает Joinfo.ua.

Талантливый сантехник

Невероятно талантливое исполнение арии «Nessun Dorma» из оперы «Турандот» Пуччини было снято на видео в тот момент, когда Дилан в очередной раз выполнял свою работу.

Автор ролика решил рассказать о способностях своего друга и разместил видео в своем Фейсбуке. Запись поющего сантехника мгновенно стала популярной!





Британскому изданию Daily Mail Дилан объяснил, что научился петь, слушая выступления Андреа Бочелли. Поющий сантехник рассказал, что он был немного смущен интересом тысяч людей к его личности после публикации видео его работы в Сети.

«У меня было только два урока по пению около трех лет назад. Я не пою профессионально, а делаю это просто ради удовольствия», - скромничает парень.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали о 58-летней бабушке-хипстере из Киева, которая стала настоящей звездой Инстаграма.

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