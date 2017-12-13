Обнародован рейтинг самых дорогих городов для жизни





Новый рейтинг основан на потребительской корзине товаров и услуг. В целом, консалтинговая фирма ECA International изучает стоимость жизни более 45 лет. Лидером списка оказалась ангольская столица – Луанда, а кто еще попал в первую десятку самых дорогих городов для жизни, выяснил Joinfo.ua.

Самые дорогие города в мире





Итак, в каких городах нормально жить могут себе позволить только люди со стабильным высоким заработком? В первую десятку рейтинга попали: Луанда (Ангола), Хартум (Судан), Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Базель (Швейцария), Бёрн (Швейцария), Осло (Норвегия), Токио (Япония), Гонконг (КНР), Ставангер (Норвегия). Исходя из этого, можно сделать выводы, что, в принципе, жить в Швейцарии достаточно дорого, так как она побеждает в рейтинге ECA International.





Самые дешевые для жизни города

Соответственно, опустившись в самый низ рейтинга, мы можем узнать, в каких городах, чтобы нормально жить, необязательно быть миллионером. То есть, самые дешевые города согласно новому рейтингу, это Кишинев (Молдова), Мбабане (Свазиленд), Минск (Белоруссия), Мехико (Мексика), Киев (Украина), Улан-Батор (Монголия), Монтеррей (Мексика), Гвадалахара (Мексика), Каир (Египет), Лесото (ЮАР). Таким образом, самой дешевой страной стала Мексика.





Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, что Финляндию признали самой лучшей страной для туристов.

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