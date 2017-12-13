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Любовный гороскоп: каким 3 знакам Зодиака лучше не начинать отношения в декабре 2017 года


Любовный гороскоп: каким 3 знакам Зодиака лучше не начинать отношения в декабре 2017 года

Декабрь - это предпраздничный месяц, период, который толкает на романтические чувства и желание держать за руку любимого человека во время того, как часы отсчитывают минуты до Нового года. Но этим 3 знакам Зодиака лучше избегать новых отношений до конца 2017 года, предупреждает Joinfo.ua.


Стрелец



Любовный гороскоп: каким 3 знакам Зодиака лучше не начинать отношения в декабре 2017 года

Для Стрельцов последний месяц 2017 года будет благоприятным во всех сферах жизни, но вот с любовью лучше повременить. Звезды не рекомендуют свободным Стрельцам вступать в новые отношения к концу года. И даже если есть такие предпосылки, лучше отложить любовные планы на вторую половину января 2018 года. А для тех, у кого уже есть вторая половинка в декабре желательно уделять ей больше внимание, иначе ссор по пустякам избежать не удастся.


Козерог



Любовный гороскоп: каким 3 знакам Зодиака лучше не начинать отношения в декабре 2017 года

Козероги – эгоисты по натуре. И в декабре 2017 года им захочется думать и действовать в угоду самому себе еще больше, чем ранее. По этой причине, новые романы и создание семьи могут не сложиться, так как другому человеку будет сложно понять равнодушие Козерогов. А вот ближе к концу января – пожалуйста! Звезды считают этот период наиболее благоприятным для развития отношений с Козерогами.


Водолей



Любовный гороскоп: каким 3 знакам Зодиака лучше не начинать отношения в декабре 2017 года

Для Водолея декабрь 2017 - это период, когда им придется вернуться к вещам, которые ранее не были решены в любовных вопросах. Это особенно касается тех представителей Знака, которые летом и осенью наломали дров в отношениях. Пришло время исправлять ситуацию! Но новым отношениям лучше все-таки сказать «Нет», а уже в начале февраля наступающего года бросить на установление гармонии в личной жизни все накопившиеся силы!


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева желает всем любви и предлагает узнать, какие 3 знака Зодиака просто созданы для семейной жизни.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302558-news.html
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