Как сейчас выглядят актеры культового сериала "Не родись красивой"

Всеми любимая сказка про Золушку «Не родись красивой» заворожила у голубых экранов толпы поклонников. И у каждого есть свой любимый персонаж, о котором хочется узнать больше. Joinfo собрал фотографии самых ярких персонажей, и выяснил, как изменились они за 15 лет.

Интересно вспомнить сюжетные линии, повороты судьбы, положительных и отрицательных персонажей, которых подарил нам этот легкий и увлекательный сюжет про некрасивую, но умную девушку, которая превратилась в настоящую принцессу. И посмотреть, какими стали актеры спустя 15 лет после выхода сериала. Многие из них продолжили свою карьеру и снялись в добром десятке фильмов. А некоторые оставили съемочную площадку и посвятили себя семье и детям.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о том, как изменились звезды российских сериалов 2000-х. Среди них вы найдете и актеров сериала «Бедная Настя», и «Дорогая Маша Березина», и «Маргоша».

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