Чудеса природы: воды Финского залива покрыли необычные ледяные шары





Сеть заполонили интересные фотографии, сделанные людьми, побывавшими на берегах Финского залива. Его воды, к удивлению очевидцев, вдруг покрылись необычными шарами изо льда, передает Joinfo.ua.

Чудо природы?

Необычной особенностью этого чуда природы является то, что все шарики имеют практически идеальную форму и почти одинаковые размеры. Их диаметр составляет примерно 5-10 см, и все шарики плотно прилегают друг к другу.





Пользователи сети гадают, что же это может быть и высказывают самые невероятные гипотезы.

Версии ученых

У ученых же на этот счет тоже есть несколько версий. Одна из них заключается в том, что это могут быть обычные камни, которые обросли льдом. Некоторые экологи считают, что появление шаров может быть связано с наличием промышленного масла в воде. Но большинство ученых считают, что эти шары образовались вследствие естественного процесса замерзания соленой воды на морозе.





«Морская вода — это раствор огромного количества солей, то её кристаллизация при замерзании протекает неравномерно. Кристаллы строятся вокруг ядра. В нашем случае вода становилась в кристаллическую решётку вокруг пузырька газа или гидрофобной жидкости, капля которой в воде имеет округлую форму. Примером не растворяющейся в воде жидкости служит масло, оно как раз имеет идеальный круг в воде. Поскольку температура замерзания, наверное, выше, чем у воды, то получается, что вокруг масляных пятен выстраивались молекулы воды и образовали шарообразное тело» - говорится в заявлении экологов.





Стоит отметить, что такое явление на воде – не единичный случай. Подобные ледяные шары наблюдали три года назад на озере Мичиган в США, а в прошлом году — на Ямале.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали о ледяном отеле в Швейцарии, который признан лучшим в мире в своем роде.

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