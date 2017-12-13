Ледяной отель в Швейцарии – снежная роскошь зимнего великолепия

Необычная гостиница "ICEHOTEL" расположена в деревне Джаккэсджэрви (северная Швейцария). Полюбоваться этим шедевром, полностью сделанным изо льда, а также, чтобы переночевать в этой волшебной атмосфере, каждый год сюда съезжаются сотни туристов с разных уголков нашей планеты, рассказывает Joinfo.ua.
А полюбоваться действительно есть чем! 61 гостиничный номер, ледяной бар, ресторан, центральный зал, зона ресепшн – все эти комнаты, а также большинство предметов интерьера сделаны из чистого льда! А из снега, который был использован при строительстве, можно было слепить (подумать только!) 700 млн снежков.
Особенность этого отеля заключается в том, что каждый год его приходится отстраивать заново, ведь с наступлением весны и первыми лучами солнца, все это ледяное великолепие тает и превращается в большое количество воды.
Сейчас туристический сезон в самом разгаре, и мы собрали лучшие фото «ICEHOTEL» в нашей фотогалерее. Приятного просмотра!
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