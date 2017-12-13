Назван самый дорогой город для жизни в мире 2017 года

В случае, к примеру, с Финляндией, понятно, почему ее признали самой лучше страной в мире. Туристический поток в эту страну оправдан ее экзотикой, красотой, необычной кухней и прочими критериями. Но почему самый дорогой город в мире для жизни стала Луанда? В этом вопросе разобрался Joinfo.ua.

Почему Луанда – самый дорогой для жизни город в мире?

Для начала следует отметить, что анализ проводила международная консалтинговая фирма CA International. Стоимость жизни рассчитывается по различным показателям, включая уровень оплаты труда местным специалистам.

Итак, что в Луанде особенного, что город возглавил рейтинг стран по уровню жизни? Во-первых, город уже второй раз получает статус самого дорогого (первый раз в 2008 году), а во-вторых, это вполне оправдано. Дело в том, что здесь очень высокие цены на услуги и товары. В это же время инфраструктура Луанды разрушена вследствие трех десятилетий гражданской войны.

Почему в Луанде высокие цены?

Ангола получает огромную прибыль от иностранных компаний за счет того, что счет того, что в стране развиты такие отрасли, как добыча нефти и алмазов. Учитывая денежный поток из других государств в Анголу, здесь, соответственно, растет спрос на недвижимость высокого качества, на автомобили, на рестораны, одежду, обувь и прочие товары и услуги.

В результате, не побоимся этого выражения, международных финансовых отношений Анголы, жители ее столицы преимущественно живут в нищете. Львиная доля продовольственных товаров – импортные, что значительно повышает цену на них. К примеру, только литр молока в Луанде стоит 3 доллара (около 82 гривен!!!). Что уж говорить о средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры в 7 тысяч долларов?

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, ранее мы рассказывали о Топ-10 лучших азиатских городах для отдыха.

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