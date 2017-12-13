Франция отвергла возможность автономии Корсики





Власти Франции отвергли возможность автономии Корсики. В это же время в правительстве заявили, что готовы идти на переговоры касательно этого вопроса, передает Joinfo.ua, ссылаясь на EUObserver.

Отказ в автономии из-за финансирования Парижем

Корсиканские националисты недавно получили 56,5% голосов местных выборов на острове. Они хотят признать корсиканский язык, амнистию для закрытых политических заключенных и запрет на покупку иностранцами коттеджи на острове.

По словам представителя французского правительства, существует ряд корсиканских «деталей», которые будут учтены при переговорах с новым региональным правительством.







«Нет, давайте будем ясно выражаться. Это не референдум или голосование по автономии или независимости», - заявили во французском правительстве. В отличие от экономически самодостаточной Каталонии, Корсика сильно зависит от финансирования, поступающего из Парижа.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает также, что в Греции люди теряют имущество из-за долгов банкам. Правительство конфисковывает недвижимость у должников, даже если их сумма кредит 500 Евро.

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