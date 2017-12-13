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Франция отвергла возможность автономии Корсики


Франция отвергла возможность автономии Корсики

Власти Франции отвергли возможность автономии Корсики. В это же время в правительстве заявили, что готовы идти на переговоры касательно этого вопроса, передает Joinfo.ua, ссылаясь на EUObserver.


Отказ в автономии из-за финансирования Парижем


Корсиканские националисты недавно получили 56,5% голосов местных выборов на острове. Они хотят признать корсиканский язык, амнистию для закрытых политических заключенных и запрет на покупку иностранцами коттеджи на острове.
По словам представителя французского правительства, существует ряд корсиканских «деталей», которые будут учтены при переговорах с новым региональным правительством.



Франция отвергла возможность автономии Корсики

«Нет, давайте будем ясно выражаться. Это не референдум или голосование по автономии или независимости», - заявили во французском правительстве. В отличие от экономически самодостаточной Каталонии, Корсика сильно зависит от финансирования, поступающего из Парижа.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает также, что в Греции люди теряют имущество из-за долгов банкам. Правительство конфисковывает недвижимость у должников, даже если их сумма кредит 500 Евро.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302507-news.html
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