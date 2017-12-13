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Реджеп Эрдоган: мир должен признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины


Реджеп Эрдоган: мир должен признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины

Президент Турции Реджеп Эрдоган настоятельно рекомендовал руководителям стран, входящих в ОИС, придерживаться международного права и справедливости и признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины, впротивовес заявлению Дональда Трампа, относительно признания Иерусалима столицей Израиля, передает Joinfo.ua.


«США больше нет места на Ближнем Востоке»



Реджеп Эрдоган: мир должен признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что исламские государства «никогда не сдадутся» в этом вопросе. Президент Турции назвал Израиль страной-оккупантом и осудил подобные действия одного государства в отношении других.


Напомним, Президент Палестины Махмуд Аббас сделал заявление, что Президенту США Дональду Трампу боьше нет места на Ближнем Востоке, из-за признания Штатами Иерусалима столицей Израиля. Подобные действия разрушают, по мнению главы Палестины, мир и стабильность в этом регионе.



Реджеп Эрдоган: мир должен признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что Президент США Дональд Трамп назвал Иерусалим столицей Израиля.


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