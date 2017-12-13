Реджеп Эрдоган: мир должен признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины





Президент Турции Реджеп Эрдоган настоятельно рекомендовал руководителям стран, входящих в ОИС, придерживаться международного права и справедливости и признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины, впротивовес заявлению Дональда Трампа, относительно признания Иерусалима столицей Израиля, передает Joinfo.ua.

«США больше нет места на Ближнем Востоке»





Реджеп Эрдоган подчеркнул, что исламские государства «никогда не сдадутся» в этом вопросе. Президент Турции назвал Израиль страной-оккупантом и осудил подобные действия одного государства в отношении других.

Напомним, Президент Палестины Махмуд Аббас сделал заявление, что Президенту США Дональду Трампу боьше нет места на Ближнем Востоке, из-за признания Штатами Иерусалима столицей Израиля. Подобные действия разрушают, по мнению главы Палестины, мир и стабильность в этом регионе.





Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что Президент США Дональд Трамп назвал Иерусалим столицей Израиля.

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