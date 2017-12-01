1 миллион греков потеряли свое имущество из-за долгов перед банками

Из-за долгов перед банками более 1 миллиона греков потеряли недвижимость, сообщает Joinfo.ua, ссылаясь на газету Kathimerini.
Корреспонденты сообщают, что власти ежедневно конфисковывают имущество должников. В свою очередь, газета Protoma ранее предупреждала, что любой житель Греции, имеющий долг перед банком даже в 500 евро, рискует потерять свой дом после онлайн-торгов.
Греческое правительство взяло на себя обязательства перед международными кредиторами рассмотреть вопрос о «плохих дебиторах», так как из-за них могут возникнуть трудности предоставления дополнительных кредитов для Греции в целом.
К слову, о Греции. Недавно ученые из Афин исследовали гробницу Христа. В ходе исследований специалистам удалось установить точный возраст погребального ложа.