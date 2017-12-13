Фэн-шуй для успешной карьеры: как правильно оборудовать рабочее место





Согласно правилам фэн-шуй, чтобы потоки энергии нигде не застаивались и не прерывались, следует правильно обустроить свое жизненное пространство, пишет joinfo.ua.

Песочные часы имеют важное значение в фэн-шуй. Узнайте, как использовать магию времени для привлечения удачи в свою жизнь.

В данной статье речь пойдет об обустройстве рабочего места так, чтобы к вам беспрерывным потоком двигались энергии удачи, творческого мышления, достатка и пр.

Рабочий стол – основа успеха в карьере





Очень хорошо, если ваше рабочее место будет расположено в северной части офиса – в соответствующей зоне как раз трудовая сфера наиболее активна.

К сожалению, не всегда удается подвинуть стол коллеги и поставить свой, поэтому постарайтесь соблюсти остальные пункты, предписанные китайской философией фэн-шуй для успешной карьеры.

Приобретите для работы в офисе записную книжку, канцелярский набор, настенный календарь и пр. Все эти предметы должны вам нравиться и, желательно, чтобы они все были синего цвета.

На рабочий стол компьютера и смартфона установите заставку с изображением красивого умиротворяющего водопада. На столе можно поставить статуэтку-фонтанчик.





Никогда не позволяйте себе разводить бардак на рабочем столе и во всех рядом стоящих тумбочках и шкафчиках. Поддерживайте идеальный порядок, регулярно перебирайте все бумажки, выбрасывайте ненужные вещи и протирайте пыль.

Также важно поставить на рабочем столе фотографию, на которой запечатлены вы рядом с самыми родными людьми. Семейное фото поможет избежать нервозности и расстройств в неприятные рабочие моменты.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что правильно наведенный порядок в доме поможет привлечь удачу и счастье.

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