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Фэн-шуй для успешной карьеры: как правильно оборудовать рабочее место


Фэн-шуй для успешной карьеры: как правильно оборудовать рабочее место

Согласно правилам фэн-шуй, чтобы потоки энергии нигде не застаивались и не прерывались, следует правильно обустроить свое жизненное пространство, пишет joinfo.ua.


Песочные часы имеют важное значение в фэн-шуй. Узнайте, как использовать магию времени для привлечения удачи в свою жизнь.


В данной статье речь пойдет об обустройстве рабочего места так, чтобы к вам беспрерывным потоком двигались энергии удачи, творческого мышления, достатка и пр.


Рабочий стол – основа успеха в карьере



Фэн-шуй для успешной карьеры: как правильно оборудовать рабочее место

Очень хорошо, если ваше рабочее место будет расположено в северной части офиса – в соответствующей зоне как раз трудовая сфера наиболее активна.


К сожалению, не всегда удается подвинуть стол коллеги и поставить свой, поэтому постарайтесь соблюсти остальные пункты, предписанные китайской философией фэн-шуй для успешной карьеры.


Приобретите для работы в офисе записную книжку, канцелярский набор, настенный календарь и пр. Все эти предметы должны вам нравиться и, желательно, чтобы они все были синего цвета.


На рабочий стол компьютера и смартфона установите заставку с изображением красивого умиротворяющего водопада. На столе можно поставить статуэтку-фонтанчик.



Фэн-шуй для успешной карьеры: как правильно оборудовать рабочее место

Никогда не позволяйте себе разводить бардак на рабочем столе и во всех рядом стоящих тумбочках и шкафчиках. Поддерживайте идеальный порядок, регулярно перебирайте все бумажки, выбрасывайте ненужные вещи и протирайте пыль.


Также важно поставить на рабочем столе фотографию, на которой запечатлены вы рядом с самыми родными людьми. Семейное фото поможет избежать нервозности и расстройств в неприятные рабочие моменты.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что правильно наведенный порядок в доме поможет привлечь удачу и счастье.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302435-news.html
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