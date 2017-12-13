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Эммануэль Макрон выполнил обещание: во Франции запретили использовать смартфоны в школе


Эммануэль Макрон выполнил обещание: во Франции запретили использовать смартфоны в школе

Как отмечается, согласно тексту нового указа Эммануэля Макрона, дети от 6 до 15 лет могут носить с собой телефоны, однако использовать гаджеты запрещено не только на уроках, но и на переменах, передает Joinfo.ua.


Смартфоны угрожают здоровью подрастающего поколения


Новые правила вступят в силу во всех школах Франции с 1 сентября 2018 года. Тем не менее, многие учебные заведения уже запрещают своим учащимся пользоваться в стенах школы смартфонами.



Эммануэль Макрон выполнил обещание: во Франции запретили использовать смартфоны в школе

Данная мера введена, прежде всего, из соображений безопасности здоровья подрастающего поколения. Поскольку в Европе слишком часто родители безответственно разрешают своим чадам использовать смартфоны, что ведет к ухудшению зрения, нарушению осанки и пр.


Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер в подтверждение правильности введенного ограничения привел в пример то, что все министры Франции перед началом заседаний сдают свои электронные устройства в специальные закрывающиеся ячейки. По всей видимости, приобрести подобные ящики-ячейки для хранения телефонов придется и школам.



Эммануэль Макрон выполнил обещание: во Франции запретили использовать смартфоны в школе

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